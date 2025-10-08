Reggio Calabria, dopo 65 anni chiude la storica boutique “Donna in Più”: occasioni imperdibili per la svendita, e una lettera speciale…

Dopo 65 anni di attività, il negozio Donna in Più, situato in Via Sbarre Centrali 133 a Reggio di Calabria, chiude i battenti, segnando la fine di un’epoca commerciale che ha visto generazioni di clienti passare dalla sua porta. Fondata dalla signora Amalia, e successivamente portata avanti con grande dedizione dalla figlia Rosalba, la boutique è stata un simbolo di serietà, professionalità e qualità, facendo dell’accoglienza e della gentilezza il suo marchio di fabbrica.

Il negozio non è stato semplicemente un luogo dove acquistare abiti, ma un punto di riferimento per chi cercava un servizio personalizzato e un trattamento sempre attento e rispettoso. La signora Amalia prima e la figlia Rosalba dopo hanno sempre messo al centro la persona, non solo la cliente. Ogni individuo che entrava nel negozio veniva trattato con la stessa attenzione, sia che fosse un acquirente abituale, sia che si trattasse di qualcuno che, pur non acquistando nulla, cercava semplicemente un consiglio.

Questa filosofia ha permesso a Donna in Più di conquistare una clientela affezionata, che ha sempre apprezzato la qualità dei capi proposti, dalle collezioni classiche a quelle più particolari, senza dimenticare l’importante sezione dedicata alle taglie calibrate, pensata per tutte le donne che desiderano sentirsi belle e a proprio agio in ogni occasione.

Svendita di fine attività: un’occasione imperdibile!

Per salutare degnamente questa lunga storia di passione e dedizione, il negozio annuncia una svendita per cessazione attività, con prezzi eccezionali su una vasta selezione di capi. Si tratta di un’opportunità unica per acquistare articoli di altissima qualità a prezzi mai visti, dai classici abiti eleganti a pezzi più casual, passando per accessori e abbigliamento per ogni occasione.

La selezione include anche taglie calibrate, offrendo a tutte le donne la possibilità di rinnovare il proprio guardaroba con capi unici e di pregio, a prezzi super competitivi. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione irripetibile!

Orari di Apertura:

Dal martedì al sabato: 9:00 – 12:30 e 17:00 – 19:30

Lunedì mattina: Chiuso

La signora Rosalba aspetta tutti presso il nostro negozio per fare affari e portare a casa un pezzo della storia di Donna in Più. Non solo capi di abbigliamento, ma anche una tradizione di cura e professionalità che, seppur concludendosi, rimarrà per sempre nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscere questo angolo di eleganza reggina.

La lettera di una storica cliente del negozio Donna in più

Sono tante le clienti di una vita di questo negozio storico e di seguito riportiamo la lettera di una di queste clienti che con le lacrime agli occhi ha raccontato la sua esperienza presso il negozio Donna in più.

“Cara Rosalba, è da tempo che pensavo di esprimerti la mia gratitudine per la tua disponibilità e competenza e ho deciso di scriverti una lettera. Sono passati più di cinquant’anni, da quando ragazza, ho varcato la soglia del tuo negozio e da allora non è mancato mese che mi affacciassi per un acquisto o un semplice saluto. Ricordo con affetto il sorriso con cui la signora Amalia, tua madre, mi accoglieva sempre e la sua premura nel darmi saggi consigli che mettevano in luce il suo stile e il suo buon gusto innato. Non potrò dimenticare la gentilezza, il garbo e la pazienza che avete dimostrato, e non solo con me, senza stancarvi mai di cercare soluzioni per accontentare la vostra clientela. A volte mi capitava di essere indecisa nello scegliere il capo da indossare, ma seguendo la vostra saggia direttiva ho vestito sempre in maniera inconcepibile in ogni occasione. Il vostro negozio da sessantacinque anni anni ha rappresentato il quartiere di Sbarre Centrali, il punto di riferimento dell’eleganza e della qualità”.

“Dopo la dipartita della cara signora Amalia, tu hai proseguito con tenacia l’attività e non c’è stato giorno che nel tuo negozio non si respirasse la presenza dell’indimenticabile mamma. L’aver saputo, in questi giorni, della cessazione del tuo esercizio commerciale, mi ha fatto provare una stretta al cuore e, ache se non l’ho detto, sento già la tua mancanza. Mi mancheranno soprattutto le nostre conversazioni e l’atmosfera di famiglia che sapevi creare con chi entrava nel tuo negozio. Voglio concludere con un grazie di cuore perchè sei stata un punto di riferimento in tutti questi anni, un porto sicuro per la mia eleganza, una certezza di stile. Ti auguro un periodo lungo di meritata serenità e spero tu possa esaudire tutto ciò che il tuo cuore desidera. A me resterà di guardare oltre la tua saracinesca chiusa e rievocare i bei momenti che abbiamo vissuto insieme. Buona vita Rosalba!”.