Reggio Calabria: donna scivola dal tapis roulant, soccorsa dal 118

Momenti di paura questo pomeriggio in pieno centro a Reggio Calabria, dove una donna di circa 55 anni è rimasta ferita dopo una caduta accidentale dal tapis roulant. Secondo quanto si è appreso, la signora è scivolata mentre saliva o scendeva dal tapis roulant, rimanendo bloccata con la schiena. Immediato l’intervento del 118 che ha soccorso la signora e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.