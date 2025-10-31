Momenti di paura questo pomeriggio in pieno centro a Reggio Calabria, dove una donna di circa 55 anni è rimasta ferita dopo una caduta accidentale dal tapis roulant. Secondo quanto si è appreso, la signora è scivolata mentre saliva o scendeva dal tapis roulant, rimanendo bloccata con la schiena. Immediato l’intervento del 118 che ha soccorso la signora e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.
Reggio Calabria: donna scivola dal tapis roulant, soccorsa dal 118
La 55enne è scivolata dal tapis roulant in pieno centro a Reggio Calabria: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che l’hanno trasportata in ospedale
/