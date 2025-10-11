Reggio Calabria: domenica di prevenzione con screening gratuiti per la salute respiratoria e vascolare

La salute è un bene prezioso e la prevenzione è la chiave per preservarla. È proprio con questo spirito che domenica 19 ottobre, presso i locali messi a disposizione dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sede dell’AUSER Associazione Soccorso (sita in Via Sbarre Inferiori n°122 a Reggio Calabria), si terrà una mattinata dedicata alla prevenzione attiva, con screening gratuiti vascolari e respiratori.

L’evento si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30, previo appuntamento telefonico ai numeri: 366 1092106 – 327 2695050

Durante la “Domenica di Prevenzione Attiva” sarà possibile accedere a screening di I e II livello completamente gratuiti, dedicati alla prevenzione di patologie respiratorie e vascolari, spesso silenziose ma potenzialmente gravi se trascurate.

Gli esami offerti sono: visita Pneumologica con spirometria semplice, per valutare la funzionalità respiratoria e individuare precocemente eventuali disturbi polmonari; visita Angiologica con ecocolor Doppler degli arti inferiori e dei tronchi sovra-aortici (TSA), fondamentali per la prevenzione di malattie circolatorie come trombosi, insufficienza venosa cronica o placche aterosclerotiche.

La giornata sarà condotta da due medici di altissimo profilo, impegnati da anni nella promozione della salute pubblica: Dottor Marco Umberto Scaramozzino, Specialista in Pneumologia, Responsabile del Servizio di Endoscopia Toracica e Riabilitazione Respiratoria presso Villa Aurora Hospital; il Dottor Emanuele Nazario Scarlata, Specialista in Medicina Interna e Angiologia, già dirigente medico presso l’U.O.C. Medicina Interna del G.O.M. di Reggio Calabria e attuale Responsabile dell’Ambulatorio di Angiologia.

L’iniziativa è patrocinata da Anioc Città Metropolitana di Reggio Calabria e da SMOCSG – Delegazione Calabria e ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione come primo strumento di tutela della salute pubblica.

Molte patologie vascolari e respiratorie si sviluppano lentamente e senza sintomi evidenti. Riconoscerle in fase iniziale può fare la differenza. Grazie a questa iniziativa, tutti i cittadini avranno la possibilità di effettuare controlli specialistici in modo semplice, veloce e gratuito.