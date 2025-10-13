Reggio Calabria: il 21 ottobre la presentazione del corso di organetto, tamburello e lira

Martedì 21 ottobre alle ore 18,30 si svolgerà il raduno-presentazione del corso di organetto, tamburello e lira calabrese da parte del Maestro Fortunato Stillittano. La stazione FS di Santa Caterina è da tantissimi anni il crocevia delle tradizioni popolari a livello Musicale, delle danze del Centro Sud Italia e degli strumenti della nostra tradizione. Per il Maestro Stillittano è un gradito ritorno nella bellissima Stazione FS di Santa Caterina, da qualche settimana è rientrato dalla tournée crocieristica sulla MSC, dove ha deliziato con il suo gruppo i croceristi.

Stillittano da anni porta in tutte le piazze Calabresi ed all’estero le tradizioni della nostra musica Popolare. Martedì 21 ottobre alle ore 18,30 il Maestro Fortunato Stillittano presenterà il suo progetto: sarà un laboratorio, soprattutto culturale per dare continuità ad una tradizione che non bisogna disperdere. “I cittadini tutti sono invitati a questa nuova presentazione di attività dell’associazione, divenuta già da tantissimi anni un importante punto di riferimento di aggregazione del nostro territorio“, affermano gli organizzatori.