Reggio Calabria, domani la Direzione Metropolitana del Pd per l’analisi del voto regionale

La Direzione della Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria è convocata per martedì 14 ottobre alle ore 17.30, presso il saloncino del Dopolavoro ferroviario (ingresso da Piazza Garibaldi). All’ordine del giorno: analisi del voto delle elezioni regionali. “Alle regionali è maturata una sconfitta pesante per il centrosinistra, da cui dobbiamo ripartire con coraggio, autocritica e partecipazione – dichiara il segretario metropolitano Giuseppe Panetta -. Il voto consegna un quadro che impone una riflessione profonda e senza alibi, ma anche la consapevolezza che il Partito Democratico resta punto di riferimento per chi crede in un’idea diversa di Calabria, fondata su giustizia sociale, legalità e sviluppo sostenibile”.

Panetta evidenzia che, pur in un contesto complessivamente negativo, “a Reggio Calabria il Pd ha registrato un risultato di crescita importante, con l’elezione di due consiglieri regionali e un consenso complessivo che supera il 21%. È un segnale di radicamento e di vitalità della nostra comunità democratica, frutto dell’impegno di candidate, candidati, militanti e volontari che hanno creduto in un progetto unitario e credibile”. Il segretario conclude sottolineando la necessità di “ripartire dal confronto nei territori e dal rilancio del campo progressista, costruendo una proposta politica capace di parlare al Paese reale e di restituire fiducia a chi oggi si sente distante dalla politica”.