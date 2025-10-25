Reggio Calabria: disagi all’edificio scolastico di Santa Caterina, predisposta l’interdizione immediata all’utilizzo dei servizi igienici

Disagi al plesso Santa Caterina dell’Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi” di Reggio Calabria. Il dirigente, dottoressa Serafina Corrado, ha predisposto “l’interdizione immediata all’utilizzo dei servizi igienici dell’edificio scolastico Santa Caterina ubicati al piano terra e al primo piano sino ad ultimazione dei lavori di sistemazione della perdita idrica”. “Per l’effetto è inibito a tutto il personale, agli studenti e ad eventuali visitatori l’accesso alle suddette aree dell’edificio che saranno interessate dagli interventi di ripristino a far data dal 27 ottobre p.v.. E’ fatto altresì divieto di sostare nelle aree esterne dell’edificio, poste in prossimità dei locali interdetti/area di cantiere, anche nei momenti di pausa didattica, nonché in prossimità dell’area che delimita il cantiere”, evidenzia Corrado.

“Inoltre è predisposto: lo spostamento temporaneo della classe VA posta nell’Aula Magna presso l’aula / laboratorio n. 11 posta al piano terra. In ragione dello spostamento temporaneo gli alunni frequentanti la predetta classe avranno accesso e saranno consegnati ai genitori secondo modalità e termini previsti dal piano organizzativo-gestionale in adozione per il plesso scolastico Santa Caterina. Per le n. 5 classi poste al primo piano (VE, IIE, IID, IVB, IIB): gli alunni delle classi potranno fruire dei servizi, anticipando l’orario previsto per la ricreazione, dalle ore 9.45 alle ore 10.00 e dalle ore 11.00 alle ore 11.15, fermo restando eventuali esigenze degli alunni che saranno gestite dal personale assegnato ai reparti secondo modalità e termini previsti nell’ordine di servizio temporaneo predisposto dal D.S.G.A“, rimarca Corrado.

“Per le n. 6 classi poste al piano terra (IC, ID, IA, IIIA, IB, IIIC): gli alunni delle classi potranno fruire dei servizi, anticipando l’orario previsto per la ricreazione, dalle ore 9.45 alle ore 10.00 e dalle ore 11.00 alle ore 11.15., fermo restando eventuali esigenze degli alunni che saranno gestite dal personale assegnato ai reparti secondo modalità e termini previsti nell’ordine di servizio temporaneo predisposto dal D.S.G.A. L’inserimento dei bagni attigui alla palestra scolastica nel piano di riorganizzazione per la fruizione dei servizi igienici da parte dell’utenza“, conclude Corrado.