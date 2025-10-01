Reggio Calabria, degrado sul viale Messina: “topi grandi come conigli” tra rifiuti e incuria | VIDEO

Scene di degrado urbano lungo il viale Messina a Reggio Calabria, dove i residenti denunciano da settimane una situazione divenuta ormai insostenibile. Cumuli di rifiuti abbandonati, erbacce incolte e marciapiedi dissestati fanno da cornice a uno scempio che colpisce diverse zone della città. La denuncia più allarmante riguarda però la presenza di numerosi topi di dimensioni insolite, descritti dai cittadini come “grandi come conigli”, che si aggirano liberamente tra le auto come si evince dal video a corredo dell’articolo. Un fenomeno che, oltre al degrado estetico, pone seri problemi di igiene e sicurezza.

“Viviamo circondati dai rifiuti e con i topi che camminano a pochi metri da case e negozi – raccontano alcuni residenti – uno spettacolo indegno per una città che dovrebbe accogliere turisti e garantire decoro ai suoi cittadini”.

Il malcontento cresce e il quartiere chiede interventi immediati di bonifica e derattizzazione, affinché il viale Messina torni a essere una strada dignitosa e sicura, non il simbolo dell’abbandono urbano.