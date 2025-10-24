Reggio Calabria, degrado e vergogna a un passo dal centro: “ratti fino al terzo piano, hanno invaso una casa. Abbiamo paura che ci mordano” | VIDEO

Una situazione vergognosa è stata denunciata da una cittadina del Rione Marconi, a Reggio Calabria. Il condominio in cui abita è invaso da degrado e sporcizia di ogni tipo: materassi, scatoloni, immondizia varia, auto abbandonate. E ratti, tanti ratti, che salgono fino ai piani superiori. “E’ un problema che c’è da sempre, ma ora è aumentato. I topi si sono moltiplicati e salgono su, a me hanno divorato la macchina. Sono arrivati fino al terzo piano, alla signora hanno invaso l’appartamento. Sono ratti, non topi, e rischiamo di essere morsi. Poi li vediamo morti nei muretti, ammazzata dai gatti, menomale che ci sono loro” ha denunciato la signora all’interno del servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

“Abbiamo chiesto agli uffici competenti, abbiamo scritto email, ma è piano di materiale, una discarica a cielo aperto. Non possiamo neanche più uscire nei cortili, ognuno fa quello che vuole e non si pulisce. Dall’isola ecologica ci hanno detto che non è di loro competenza pulire” ha aggiunto la cittadina. Di seguito il video completo.