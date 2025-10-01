Reggio Calabria: da una rotaia nasce l’idea per i nuovi premi dell’Associazione Incontriamoci Sempre

Da una rotaia nasce il progetto con l’officina Meccanica Falcone: la base della forma del binario che rappresenta la storia, le radici dell’Associazione Incontriamoci Sempre ODV, sarà in futuro il logo rappresentativo dei premi e dei riconoscimenti che si svolgono durante l’anno. Questo capolavoro artistico, nasce da un’idea dell’associazione condivisa dal Maestro Falcone, titolare di una delle realtà produttive più importanti della città e della Calabria.

L’opera delle officine meccaniche Falcone sarà in futuro, la base delle prestigiose creazioni del Maestro Michele Affidato che realizza ogni anno in occasione del Premio Simpatia della Calabria. Probabilmente, per il premio di Poesia “Ettore Pensabene” questa scultura sarà appannaggio dei primi Classificati per le due Sezioni Italiano e Dialetto. Questa novità troverà un largo consenso nel mondo FS a livello locale e Nazionale: ciò rappresenta per l’associazione Incontriamoci Sempre un’ulteriore crescita culturale per le molteplici attività.