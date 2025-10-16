Reggio Calabria, come cambiano i prezzi al consumo: aumento su cibi, bevande e tabacchi | DATI e TABELLE

L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), calcolato nel mese di Settembre 2025 sul territorio comunale di Reggio Calabria, registra una variazione pari a +2,0% su base tendenziale ed una variazione a livello congiunturale di -0,1%. E’ quanto emerge da una nota diffusa dal Comune riguardo alla variazione dei prezzi.
A livello tendenziale le divisioni di spesa risultano per come segue:
- In aumento: Altri beni e servizi (+5,1%); Servizi ricettivi e di ristorazione (+4,8%); Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+4,6%); Bevande alcoliche e tabacchi (+2,4%); Abbigliamento e calzature (+2,2%); Servizi sanitari e spese per la salute (+0,9%); Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,9%); Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,7%); Istruzione (+0,6%).
- In diminuzione: Comunicazioni (-1,6%); Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (- 1,0%); Trasporti (-0,3%).
- Invariate: ////////////////(cfr. tabella n. 1).
A livello congiunturale le divisioni di spesa risultano per come segue:
- In aumento: Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,7%); Altri beni e Servizi (+0,4%); Abitazione, acqua, elettricità, e combustibili (+0,3%); Abbigliamento e calzature (+0,2%).
- In diminuzione: Servizi ricettivi e di ristorazione (-1,8%); Istruzione (-1,8%); Trasporti (- 0,8%); Ricreazione, spettacoli e cultura (-0,4%); Comunicazioni (-0,2%); Bevande alcoliche e tabacchi (-0,1%).
- Invariate: Mobili, articoli e servizi per la casa e Servizi sanitari e spese per la salute. (cfr. tabella n. 1).