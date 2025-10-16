Reggio Calabria, come cambiano i prezzi al consumo: aumento su cibi, bevande e tabacchi | DATI e TABELLE

La nota diffusa dal Comune di Reggio Calabria riguardo alla variazione dei prezzi al consumo

supermercato

L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), calcolato nel mese di Settembre 2025 sul territorio comunale di Reggio Calabria, registra una variazione pari a +2,0% su base tendenziale ed una variazione a livello congiunturale di -0,1%. E’ quanto emerge da una nota diffusa dal Comune riguardo alla variazione dei prezzi.

A livello tendenziale le divisioni di spesa risultano per come segue:

  • In aumento: Altri beni e servizi (+5,1%); Servizi ricettivi e di ristorazione (+4,8%); Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+4,6%); Bevande alcoliche e tabacchi (+2,4%); Abbigliamento e calzature (+2,2%); Servizi sanitari e spese per la salute (+0,9%); Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,9%); Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,7%); Istruzione (+0,6%).
  • In diminuzione: Comunicazioni (-1,6%); Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (- 1,0%); Trasporti (-0,3%).
  • Invariate: ////////////////(cfr. tabella n. 1).

A livello congiunturale le divisioni di spesa risultano per come segue:

  • In aumento: Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,7%); Altri beni e Servizi (+0,4%); Abitazione, acqua, elettricità, e combustibili (+0,3%); Abbigliamento e calzature (+0,2%).
  • In diminuzione: Servizi ricettivi e di ristorazione (-1,8%); Istruzione (-1,8%); Trasporti (- 0,8%); Ricreazione, spettacoli e cultura (-0,4%); Comunicazioni (-0,2%); Bevande alcoliche e tabacchi (-0,1%).
  • Invariate: Mobili, articoli e servizi per la casa e Servizi sanitari e spese per la salute. (cfr. tabella n. 1).

Tabelle indice variazione prezzi al consumo Tabelle indice variazione prezzi al consumo Tabelle indice variazione prezzi al consumo Tabelle indice variazione prezzi al consumo

Ultimi approfondimenti di Attualità