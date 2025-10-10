Reggio Calabria: CODACONS e SORICAL avviano un dialogo per migliorare il servizio idrico

“Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra il CODACONS – Associazione per la tutela dei diritti dei consumatori e dell’ambiente e l’Avv. Gallo e il Dott. Calarco in rappresentanza della società SORICAL S.p.A., gestore del servizio idrico integrato per la città di Reggio Calabria. Nel corso del confronto, svoltosi in un clima di piena collaborazione, SORICAL ha dimostrato – in un modo che era tutt’altro che scontato – attenzione e sensibilità verso le rivendicazioni del CODACONS e quindi degli utenti e ha manifestato la propria disponibilità ad affrontare in modo costruttivo tutte le criticità segnalate dall’Associazione dei Consumatori”. Lo afferma in una nota il Presidente Provinciale Codacons, Avv. Antonia Condemi.

“SORICAL si è impegnata a trattare, verificare e risolvere tutte le riduzioni di servizio e le discrasie riscontrate, a cominciare da quelle verificatesi nelle settimane scorse con la questione dell’acqua non potabile, assicurando la massima attenzione anche ai danni eventualmente subiti dagli utenti a causa dei disservizi. SORICAL ha inoltre assicurato la propria disponibilità ad analizzare e verificare tutte le segnalazioni, anche di carattere massivo, che perverranno al gestore per il tramite del CODACONS, con particolare riferimento ai casi di erronee fatturazioni e di disallineamento tra consumi stimati e consumi reali, impegnandosi a correggere prontamente le anomalie”.

“Cosa che ha già puntualmente fatto a seguito di alcune segnalazioni. Il CODACONS, rappresentato dall’Avv. Antonia Condemi, ha accolto con favore l’apertura di SORICAL, esprimendo apprezzamento per l’approccio collaborativo e la disponibilità dimostrata dalla società a instaurare un dialogo continuo con le associazioni dei consumatori, nell’interesse comune della cittadinanza”.

“L’incontro con SORICAL – ha dichiarato l’Avv. Condemi – rappresenta un segnale positivo di attenzione verso i cittadini. È importante che il gestore mantenga l’impegno a garantire trasparenza, correttezza e tempestività nelle risposte, così da restituire fiducia agli utenti e migliorare concretamente la qualità del servizio. Si tratta di una prima importante interlocuzione, poiché è ovvio che i temi devono essere approfonditi ancora e valutati ma si tratta dell’avvio di una importante interlocuzione che avvicina i cittadini alla società che gestisce il sistema idrico“.