Reggio Calabria, Cedro dopo le regionali: “Fratelli d’Italia cresce in città”

“Vittorie così nette e schiaccianti non arrivano certamente per caso”. Questo il primo commento all’indomani della vittoria delle ultime elezioni regionali in Calabria da parte di Ersilia Cedro, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria. “I calabresi sono stati chiamati alle urne per scegliere se continuare nel solco politico del vero cambiamento dettato dall’agenda programmatica del centrodestra. Hanno scelto in modo inequivocabile di riconfermare la piena fiducia al Presidente Occhiuto e nell’amministrazione regionale di centro destra. Una vittoria – prosegue Ersilia Cedro – che é frutto della competenza e della serietà, dell’impegno operoso e della dedizione quotidiana nell’affrontare i problemi di tutti noi calabresi”. La circoscrizione Sud ha registrato un’affluenza alle urne sostanzialmente in linea con il resto del territorio regionale che praticamente ricalca il dato delle scorse regionali del 2021 (+0,3%). Sul piano delle preferenze la lista dei candidati, Fratelli d’Italia nella Circoscrizione Sud ha segnato un deciso aumento (+4%) passando dal 9,61% del 2021 al 13,74% su base provinciale contribuendo in modo determinante alla vittoria del centrodestra ed alla storica riconferma del Presidente Occhiuto alla guida della Regione”.

“Fratelli d’Italia nella Circoscrizione Sud ha centrato l’importante obiettivo legato alla rielezione di Giovanni Calabrese”

“Proprio nell’ottica di questa continuità – sottolinea Ersilia Cedro – Fratelli d’Italia nella Circoscrizione Sud ha centrato l’importante obiettivo legato alla rielezione di Giovanni Calabrese, con un risultato elettorale straordinario (11.351)”. Nella città di Reggio Calabria, con il voto in questa competizione elettorale – evidenzia Cedro – i cittadini hanno di fatto notificato l’immediato sfratto esecutivo agli attuali inquilini di Palazzo San Giorgio. Una maggioranza di centrosinistra incapace di amministrare, incapace di dare risposte al territorio”. “In Provincia – prosegue la coordinatrice cittadina di FdI – abbiamo registrato la straordinaria performance di Daniela Iiriti che con 6909 preferenze é la candidata donna più votata nella Circoscrizione Sud di tutti i partiti di entrambi gli schieramenti. Un risultato che nel partito del premier Giorgia Meloni fa il paio con le ottime performance elettorali anche delle altre due donne in lista Ramona Calafiore (3395 voti) e Giovanna Cusumano (2489). Francesco Praticó (2959 voti) e Marco Cascarano (2236 voti) hanno dato alla lista un contributo determinante quantitativamente e qualitativamente”.

“Come coordinamento cittadino, – sottolinea Cedro – ci appare doveroso ringraziare gli elettori della città di Reggio Calabria che hanno senza dubbio premiato e apprezzato il progetto politico ed i candidati della lista di FdI che dal 10,83% delle regionali 2021 oggi registra un ragguardevole miglioramento attestandosi al 14,06%. E tra i candidati reggini, espressione del nostro partito in città – conclude Ersilia Cedro – sicuramente significativa é la fiducia riposta dai 3600 elettori che in Città hanno votato per il candidato e vicecoordinatore cittadino del partito Stefano Princi (6525 voti complessivi). Segnale evidente che il partito in città é vivo e presente ed è prontissimo ad affrontare le prossime sfide elettorali, a partire dalle imminenti elezioni comunali che vedranno finalmente il ritorno anche delle circoscrizioni cittadine quale avamposto di prossimità, fondamentale presidio per la corretta attenzione verso i bisogni emergenti del territorio comunale. La ricreazione é finita. É tempo ormai che anche la nostra amata città, Reggio Calabria, si affidi con fiducia al buon governo del centrodestra”.