Reggio Calabria, Cardia: “straordinario successo per la Sfilata Equestre”

Il Consigliere Comunale Mario Cardia, attraverso una nota stampa, ha espresso il proprio apprezzamento per la riuscita della 1ª Sfilata Equestre di Reggio Calabria, uno spettacolo che ha saputo coniugare passione, tradizione e promozione del territorio. “È stata una giornata straordinaria – dichiara Cardia – che ha saputo coinvolgere la comunità attorno a un’iniziativa capace di unire sport e tradizione.

Ricevere un riconoscimento in questa occasione è stato per me un onore che condivido con tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento

Un ringraziamento speciale va alla Scuderia Pizzichemi – Ceravolo – Crea per l’impegno e la dedizione nel valorizzare il mondo equestre e le nostre tradizioni, al Fiat 500 Club di Reggio Calabria e al Mood Cafè per la collaborazione e il sostegno.

Manifestazioni come questa – conclude Cardia – rappresentano un importante momento di crescita per la nostra comunità, perché mettono in rete le energie migliori del territorio e rafforzano il senso di appartenenza alla nostra città. Sono orgoglioso di aver preso parte a una giornata che rafforza il legame tra sport, comunità e identità reggina“.