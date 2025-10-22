Reggio Calabria, brutto incidente sull’A2: traffico in tilt, elisoccorso sul posto

Un grave incidente stradale sta causando pesanti disagi alla circolazione sull’autostrada A2, in provincia di Reggio Calabria, in questi minuti. Il sinistro si è verificato in direzione sud, tra gli svincoli di Gioia Tauro e Palmi. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto un solo veicolo, che sembra essersi schiantato autonomamente. Sul posto è intervenuto immediatamente l’elisoccorso per prestare soccorso alla persona coinvolta, che risulterebbe incastrata all’interno dell’auto. Le operazioni di estrazione sono in corso.

Le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione e raccogliendo informazioni per chiarire la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, il traffico è completamente bloccato nella zona, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.