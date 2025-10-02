Reggio Calabria, barca si ribalta per il maltempo nelle acque dello Stretto: morto pescatore | DETTAGLI

Un dramma si è consumato questa mattina nelle acque di Pellaro, periferia a sud di Reggio Calabria, dove un uomo di 68 anni ha perso la vita mentre si trovava in barca per una battuta di pesca. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era uscito in mare nonostante le condizioni meteo non favorevoli. Il forte vento e il mare agitato avrebbero infatti causato il ribaltamento della piccola imbarcazione. Trascinato dalle onde, il sessantottenne non sarebbe riuscito a mettersi in salvo, perdendo la vita poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, allertati da alcuni presenti che hanno notato la barca in difficoltà. I tentativi di rianimazione si sono però rivelati vani: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La notizia ha suscitato dolore e sgomento nel quartiere di Pellaro, dove la vittima era conosciuta e stimata. Un’uscita in mare, che per lui rappresentava una consuetudine e una passione, si è trasformata in una tragedia improvvisa a causa del maltempo.