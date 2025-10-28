Reggio Calabria, associazione cerca un aiuto cuoco a tempo indeterminato | INFO UTILI

L’associazione avvia una selezione per l’inserimento di una nuova figura professionale nelle proprie strutture

aiuto cuoco
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus ha avviato una selezione rivolta ad assumere un aiuto cuoco da inserire in pianta organica a tempo indeterminato presso una delle strutture operative site a Reggio Calabria. L’offerta lavorativa prevede un contratto di lavoro subordinato secondo il Ccnl ARIS. La figura richiesta dovrà possedere esperienza nel settore della ristorazione e/o avere già svolto la mansione specifica presso strutture simili. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail centrostudi@piccolaopera.org.

