Reggio Calabria, associazione cerca un aiuto cuoco a tempo indeterminato | INFO UTILI

L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus ha avviato una selezione rivolta ad assumere un aiuto cuoco da inserire in pianta organica a tempo indeterminato presso una delle strutture operative site a Reggio Calabria. L’offerta lavorativa prevede un contratto di lavoro subordinato secondo il Ccnl ARIS. La figura richiesta dovrà possedere esperienza nel settore della ristorazione e/o avere già svolto la mansione specifica presso strutture simili. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail centrostudi@piccolaopera.org.