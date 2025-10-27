Reggio Calabria, all’I.C. “B. Telesio” la cerimonia di consegna degli attestati Cambridge | FOTO

Sabato 25 ottobre 2025, l’Istituto Comprensivo “B. Telesio” ha celebrato con grande entusiasmo e orgoglio la cerimonia di consegna degli attestati Cambridge English, un evento che ha visto riuniti studenti, insegnanti, genitori e ospiti illustri. Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marisa G. Maisano, la Prof.ssa Donatella Turano referente del dipartimento di inglese dell’istituto e tutti i docenti hanno accolto con calore i graditi ospiti: l’Onorevole Giusi Princi europarlamentare e il Dr. Marco Goso, direttore della British School di Reggio Calabria.

L’Onorevole Giusy Princi ha espresso la sua grande soddisfazione per l’evento, sottolineando come l’Istituto Comprensivo “B. Telesio” sia una comunità viva, attiva e aperta all’innovazione. Queste parole hanno coronato una mattinata dedicata alla celebrazione dell’eccellenza linguistica e dell’impegno scolastico. La cerimonia è stata un momento di grande emozione per gli studenti che hanno ricevuto i loro attestati, un riconoscimento importante per il loro duro lavoro e la loro dedizione allo studio della lingua inglese.

Inoltre, durante la cerimonia, un altro momento significativo è stato la consegna all’onorevole Giusy Princi di un ritratto dipinto da un’alunna, seguita dal prof. Giovanni Portas docente di Arte presso l’istituto, che ha aggiunto importanza all’ evento, sottolineando il valore dell’arte e dell’educazione nella società. L’Istituto Comprensivo “B. Telesio” continua a distinguersi per la sua eccellenza educativa e la sua capacità di offrire ai propri studenti opportunità di crescita e sviluppo.

Il Dirigente Scolastico e il corpo docente sono stati capaci di creare un ambiente di apprendimento stimolante e inclusivo, che ha permesso agli studenti di raggiungere risultati di alto livello. Complimenti agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “B. Telesio” di Reggio Calabria per questo importante traguardo. Siamo certi che questo istituto continuerà a eccellere nella formazione delle future generazioni.