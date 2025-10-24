Reggio Calabria, all’Eremo l’inaugurazione dell’Anno Istituzionale dell’Istituto Nazionale Azzurro | FOTO

Il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha partecipato all’inaugurazione dell’Anno Istituzionale 2025-2026 dell’Istituto Nazionale Azzurro (INA), associazione umanitaria di ispirazione cattolica e dedita al sostegno delle persone più vulnerabili, fondata e presieduta dal reggino Lorenzo Festicini. La cerimonia è stata celebrata dal Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova e già Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

Le parole del Sindaco

“È stato un onore ed una grande gioia partecipare ufficialmente a questa solenne inaugurazione, arricchita dalla presenza autorevole del Cardinale Angelo Bagnasco, che ringraziamo per aver portato nella nostra città un forte messaggio di pace e speranza. L’Istituto Nazionale Azzurro, guidato con passione e dedizione dal reggino Lorenzo Festicini, fondatore e presidente dell’organizzazione, rappresenta un’eccellenza del nostro territorio che irradia la sua azione umanitaria a livello nazionale ed internazionale”.

“L’INA svolge un ruolo cruciale, soprattutto in un momento storico delicato come quello attuale, offrendo sostegno concreto alle persone più vulnerabili e rappresentando anche un punto di riferimento importante per le nostre parrocchie. L’ispirazione cattolica dell’Istituto non è solo un tratto identitario, ma la forza propulsiva di un impegno costante e silenzioso, fatto di prossimità e carità, testimoniato anche dai contenuti della cerimonia di inaugurazione dell’anno istituzionale”.

“La vicinanza alle comunità, l’attenzione verso i più fragili e la capacità di tessere una rete solidale a partire dalla nostra Reggio Calabria, dimostrano la vitalità e la grandezza del volontariato di matrice religiosa. Come Amministrazione, rinnoviamo il nostro plauso e l’impegno ad affiancare le iniziative dell’Istituto Nazionale Azzurro, poiché esse incarnano i valori di solidarietà e accoglienza che sono alla base della nostra identità comunitaria”. “All’Istituto Nazionale Azzurro, al suo Presidente Lorenzo Festicini, va il ringraziamento dell’intera Città Metropolitana per il contributo essenziale che offre al bene comune e per essere ambasciatore di un’umanità operosa e piena di speranza”.