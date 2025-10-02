Reggio Calabria, allarme bomba all’aeroporto dello Stretto: scalo bloccato

Momenti di tensione pochi minuti fa all’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria, dove è scattato un allarme bomba che ha portato al blocco immediato degli accessi e delle uscite dallo scalo. Ancora non si conoscono i motivi che avrebbero fatto scattare le procedure di sicurezza previste in questi casi. L’area aeroportuale è al momento bloccata così come entrate e uscite così come si evince dal video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno effettuando i controlli per accertare la natura dell’allarme. Non si registrano situazioni di panico, ma comprensibile preoccupazione tra i passeggeri in attesa di aggiornamenti.