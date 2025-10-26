Reggio Calabria, all’Accademia di Belle Arti si presenta il manual brand “La Via della Fede di San Paolo da Siracusa a Roma”

L’AbaRC, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e l’Associazione Pattuglia San Paolo APS, organizza la cerimonia di premiazione del contest per la progettazione del marchio ufficiale del progetto “La Via della Fede di San Paolo da Siracusa a Roma”, che si terrà venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 10.30 presso l’Aula Magna “G. Marino” dell’Accademia. L’iniziativa rientra nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra le tre istituzioni e ha coinvolto gli studenti del corso di Brand Design della Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte, coordinato dal professor Massimo Monorchio nell’anno accademico 2024/2025.

Il percorso formativo ha avuto come obiettivo la creazione di un marchio capace di rappresentare il significato spirituale e simbolico del cammino di San Paolo, valorizzando il pellegrinaggio da Siracusa a Roma attraverso una visione contemporanea e comunicativa. Grazie alla metodologia didattica adottata, gli studenti hanno sviluppato progetti completi di identità visiva e manuale d’uso, mettendo in pratica competenze tecniche e creative in un contesto professionale reale.

La valutazione dei progetti si è svolta il 4 luglio 2025 alla presenza di una commissione composta da rappresentanti dell’Accademia e dell’Arcidiocesi e della Pattuglia San Paolo. Hanno preso parte al contest gli studenti del terzo anno del Triennio di Nuove Tecnologie dell’Arte: Silvia Cardone, Davide Italiano, Giorgia Ruggero, Giulia Surace, Denis Paolo Russo, Annamaria Brizzi, Mattia Monteleone e Luigi Millio. Dopo un’attenta valutazione degli otto progetti anonimi, la commissione ha riconosciuto la qualità, la ricerca e la coerenza concettuale di tutte le proposte.

Il progetto vincitore

Il progetto Brand_1, elaborato dalla studentessa Silvia Cardone, è stato selezionato come vincitore per l’efficacia comunicativa, l’originalità del segno e la scelta cromatica che richiama il contesto territoriale del viaggio di San Paolo. La decisione è stata condivisa con S.E. Monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova, che ha sottolineato il valore pastorale e culturale del progetto.

Alla cerimonia di venerdì prossimo interverranno S.E. Monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova, don Francesco Megale, dottoressa Orsola Foti, professore Daniele Fortuna, dottoressa Maria Laura Tortorella (Vicepresidente Pattuglia San Paolo APS), insieme al direttore dell’Accademia di Belle Arti Pietro Sacchetti e ai docenti Massimo Monorchio e Pierfilippo Bucca.

Alla vincitrice Silvia Cardone sarà assegnato un riconoscimento del valore di € 500,00, offerto dall’Arcidiocesi e dall’Associazione Pattuglia San Paolo APS. A tutti gli altri studenti saranno consegnati attestati di merito e di partecipazione. La studentessa premiata collaborerà inoltre alla realizzazione della mappa turistica del cammino e alla progettazione del bozzetto per il francobollo o l’annullo filatelico speciale dedicato a “La Via della Fede di San Paolo”.