Reggio Calabria, alla Scuola “Fava – Garofalo” il solenne giuramento del 144° Corso Allievi Carabinieri

Grande partecipazione ed emozione questa mattina alla Scuola Allievi Carabinieri ‘Fava-Garofalo’ di Reggio Calabria per la solenne cerimonia di Giuramento del 144° Corso Allievi Carabinieri intitolato alla Medaglia d’Oro al Valor Militare ed eroe della Resistenza Carabiniere Lorenzo Gennari. Il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, ha presenziato all’evento, rinnovando il forte legame e l’orgoglio della città per l’istituzione dei Carabinieri, per la Scuola Allievi di Reggio Calabria e per la solenne cerimonia del giuramento, divenuta nel tempo una tradizione per la comunità reggina.

“Profonda emozione”

“Ogni anno si rinnova una profonda emozione, e per Reggio Calabria è un grandissimo onore e motivo di orgoglio ospitare questa eccellenza nazionale”, ha dichiarato il Primo Cittadino. “La presenza della Scuola Allievi Carabinieri sul nostro territorio non deve essere considerata un fatto scontato; è un presidio di legalità e un simbolo concreto dell’impegno dello Stato. Siamo qui, come sempre, per ribadire la nostra vicinanza e il nostro plauso ai vertici della Benemerita, ma soprattutto a questi giovani pieni di speranza e di entusiasmo che oggi giurano fedeltà alla Repubblica”, evidenzia.

“Dopo questo solenne giuramento, i nuovi Carabinieri entrano ufficialmente nella famiglia delle forze dell’ordine, pronti ad agire per la difesa della comunità nazionale ed in particolare dei più deboli, sul nostro come in altri territori. Allo stesso tempo, noi cittadini abbiamo il dovere etico e civico di sostenere e rispettare chi, indossando l’uniforme, garantisce ogni giorno il mantenimento della legalità sui nostri territori e la sicurezza della comunità. Sono valori che non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare”. Il sindaco ha concluso augurando ai neo-Carabinieri un futuro professionale ricco di soddisfazioni e impegno al servizio del Paese.