Reggio Calabria, alla scoperta del mondo dei funghi. Mostra Micologica in pieno centro: “informarsi è importante, tanti non lo fanno e poi finiscono in ospedale” | FOTO e INTERVISTA

A Reggio Calabria oggi, domenica 26 ottobre, è in programma un evento di grande rilevanza scientifica e naturalistica. L’Associazione Micologica Culturale Aspromonte, infatti, ha organizzato una Mostra Micologica, con l’obiettivo di educare il pubblico sul fascino e sull’importanza del regno dei funghi. All’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio, da questa mattina e fino alle ore 19, va in scena l’esposizione per curiosi, turisti e visitatori, i quali hanno la possibilità di ammirare centinaia di specie fungine, meticolosamente raccolte, classificate ed etichettate, offrendo uno spaccato unico della biodiversità del territorio.

Il micologo Sebastiano Cutrupi, tra i componenti dell’Associazione Micologica Culturale Aspromonte, ha spiegato gli scopi della mostra odierna in un’intervista ai microfoni di StrettoWeb: “lo scopo è sensibilizzare la popolazione sulle specie fungine del nostro straordinario Aspromonte. Tante persone sono interessate perché molti di noi ogni giorno si avventurano nel bosco, ma lo fanno senza conoscere il territorio. Raccolgono di tutto e poi la sera qualcuno di loro finisce in ospedale. E’ importante informarsi, frequentare le associazioni, perché identificare il fungo è molto semplice. Nella nostra associazione, ad esempio, svolgiamo lezioni gratuiti”.