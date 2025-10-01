Reggio Calabria, alla Sala Biblioteca “Gilda Trisolini” si terrà la presentazione del Master in “Diritti dei minori allo sviluppo psicopedagogico e all’apprendimento”

Giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 10:00, presso la Sala Biblioteca “Gilda Trisolini” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà la presentazione ufficiale del Master universitario di II livello in “Diritti dei minori allo sviluppo psicopedagogico e all’apprendimento” (A.A. 2025/2026). Si tratta di un’iniziativa unica in Calabria, promossa dall’Università degli Studi Mediterranea – Dipartimento DiGiES, in collaborazione con i Garanti per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria e della Città Metropolitana, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e Save the Children.

“Sarà importante momento di confronto e di impegno condiviso per la tutela dei diritti dei minori, che vede Reggio Calabria protagonista a livello nazionale”. E’ quanto afferma il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Emanuele Mattia.

