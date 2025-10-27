Reggio Calabria, alla Mediterranea la Lectio Magistralis di Vito Mancuso

Il dipartimento di Architettura e Design, in collaborazione con l’Associazione Reghium Julii, il Dottorato di Ricerca e L’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria, attraverso la Commissione Cultura dipartimentale, promuove la Lectio Magistralis “Etica per giorni difficili”, tra le opere più significative del teologo laico e filosofo Vito Mancuso, che sarà in Cittadella in Aula Magna L.Quaroni, giovedì 6 novembre ore 15.

L’iniziativa culturale di grande rilievo per l’alto profilo del suo relatore, ospite della nostra città per ricevere il premio Internazionale Reghium Julii 2025, ha in programma i saluti istituzionali del Magnifico Rettore G.Zimbalatti, della prof.ssa C.Nava Direttrice dAeD, del dott.G.Bova Presidente Reghium Julii, del Dott.R.Napolitano presidente Giuria Premio Reghium Julii; la lectio magistralis sarà introdotta dal prof. O.Amaro, delegato alla Cultura del dAeD. Altresì la Direzione del dAeD ha inteso eleggere l’evento ad attività di formazione per i docenti, i ricercatori e i dottorandi e le dottorande, anche allargando all’interesse di tutta la comunità degli studenti e delle studentesse, aprendo le porte alla nostra città e al territorio, a tutta la comunità accademica della Mediterranea.

In un tempo così particolarmente complesso e difficile, la voce, gli studi e la scrittura di Vito Mancuso, la cui influenza come pensatore della “filosofia delle relazioni” e per la sua azione umana e civile quotidiana, ha ormai riconoscimenti e disseminazione nazionali e internazionali, non possono che rappresentare una straordinaria occasione di crescita e ascolto in un’attività di Terza Missione di eccellenza, per cui il dAeD è grato all’Associazione Reghium Julii e a Vito Mancuso, per averne voluto condividere spazio e tempo presso la nostra Università.