Reggio Calabria, alla Mediterranea evento sulla bonifica e messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati

Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con il patrocinio dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, ospita un importante evento, venerdì 10 ottobre alle ore 10.00 nell’Aula Seminari F.S. Nesci (località Feo di Vito RC) il Generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà terrà un importante seminario dal titolo: “Il modus operandi dell’Italia e dell’arma dei carabinieri per la bonifica e messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati per la soluzione della crisi”.

Il generale Giuseppe Vadalà è stato uno tra i primi laureati in Scienze Forestali dell’Ateneo reggino, presso la allora Facoltà di Agraria.

Attualmente, è stato nominato dal Governo “Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale”. Il seminario si articolerà illustrando gli interventi che vengono messi in atto al fine di garantire sicurezza delle discariche e dei siti ambientalmente critici. I contenuti del seminario sono molto importanti, rivolti oltre che ai tecnici ed alla popolazione, agli studenti del Dipartimento di Agraria, ed in particolare a quelli del Corso di Studi triennale in “Scienze Forestali ed Ambientali” e di quello magistrale in “Gestione Sostenibile del Territorio Forestale e Montano”.