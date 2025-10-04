Reggio Calabria, al via la rassegna “Calabria d’Autore” di Incontriamoci Sempre: protagonista Joe Nastasi

L’Associazione Incontriamoci Sempre ODV dà inizio al ciclo delle attività sociali culturali e di volontariato, tra queste, la Rassegna Calabria D’autore, giunta alla dodicesima edizione, che nel corso degli anni ha visto protagonisti tantissimi personaggi legati al mondo della Cultura, del Giornalismo, delle arti, dello spettacolo e delle professioni. Un programma a 360 gradi che vede protagonista una stazione ferroviaria divenuta un simbolo a livello Nazionale per la quantità e la qualità delle iniziative fin qui svolte: il 2025, come il 2024, si appresta a sfiorare quota cento eventi.

Domani, domenica 5 ottobre, alle ore 18,30 parte con il botto la rassegna, direttamente dagli USA con Joe Nastasi, noto come Mister Lamborghini. Proprio per questo si parlerà di Motori, con la presenza di Joe Nastasi: con lui dialogherà il noto Cardiologo e fine storico Scillese, il Dott Vincenzo Montemurro. Condurrà la serata Pino Chillemi, vecchia conoscenza di Incontriamoci Sempre, grande appassionato della storia delle Mitiche Fs.

Gli appuntamenti domenicali della rassegna sono sempre ad ingresso libero, la stazione FS di RC S Caterina è un punto di riferimento della Cultura Calabrese, per l’occasione il piazzale della stazione di S Caterina, sarà metà dell’esposizione delle Mitiche 500 e non solo, per l’occasione, la presenza del presidente del club 500 Enzo Polimeni. Appuntamento a domani ore 18,30 stazione FS RC S Caterina