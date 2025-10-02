Reggio Calabria, al via i lavori Polis nell’ufficio postale di Benestare

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Benestare sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Nella sede di via Vittorio Emanuele si potranno richiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

La continuità del servizio per i cittadini di Benestare sarà garantita da uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Natile, disponibile per tutto il periodo dei lavori da lunedì a venerdì, dalle 8,20 alle 13,45.