Reggio Calabria, al via i lavori Polis nell'ufficio postale di Benestare. La continuità del servizio sarà garantita presso la sede di Natile di Careri

poste italiane

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Benestare sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Nella sede di via Vittorio Emanuele si potranno richiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

La continuità del servizio per i cittadini di Benestare sarà garantita da uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Natile, disponibile per tutto il periodo dei lavori da lunedì a venerdì, dalle 8,20 alle 13,45.

