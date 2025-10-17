Reggio Calabria, al Teatro Cilea lo spettacolo “Tra palco e realtà”

L’associazione Alba Phoenix – gruppo teatrale “Silvana Modafferi” presenta “Tra palco e realtà”. E’ uno spettacolo caratterizzato dalle migliori scene tratte dalle commedie rappresentate nei 10 anni dall’associazione per celebrare un percorso tra teatro e impegno sociale. L’evento si terrà al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria il prossimo 30 novembre con inizio alle ore 18:00. I testi sono a cura di Enzo Aiello con la Regia di Elpidio Di Vaio e con la partecipazione straordinaria de “Gli Sfracellos”.

Nel corso della serata, in occasione della terza edizione del Memorial “Una stella per amica”, una parte del ricavato verrà donato in beneficienza alla “Fondazione Clara Travia Cassone”.