Reggio Calabria: al Museo il confronto tra istituzioni, professionisti ed imprese per valorizzare il patrimonio culturale del territorio

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria annuncia la presentazione dell’iniziativa “Art Bonus. Progetti, strumenti e soluzioni per il dialogo tra cultura e impresa”, realizzata in collaborazione con la Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria. L’evento si terrà giorno venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 17.00, presso la Terrazza del Museo. L’incontro intende promuovere il dialogo tra il mondo della cultura e quello dell’impresa, illustrando le opportunità offerte dall’Art Bonus, la misura fiscale che favorisce nuove forme di mecenatismo a beneficio del patrimonio culturale e delle comunità locali.

Chi interverrà

Dopo i saluti istituzionali del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, e con la moderazione dell’Avv. Antonino Quattrone, l’evento vedrà diversi interventi:

Art Bonus e altri benefici fiscali per gli investimenti in cultura – Avv. Maria Antonietta Caracciolo;

Vantaggi e profili fiscali per i donatori – Avv. Gianluigi Porcelli;

Art Bonus per il patrimonio culturale della Calabria: un’opportunità per imprese, territorio e comunità – Dott.ssa Lucia Steri, Ales S.p.A., Responsabile Promozione Art Bonus.

Un’occasione unica di confronto tra istituzioni, professionisti e operatori economici per rafforzare la collaborazione tra cultura e impresa e valorizzare, attraverso l’Art Bonus, il patrimonio culturale della Calabria.