Reggio Calabria, al MArRC arivva “M.I.R.A.”: nuovo progetto per una didattica senza barriere

Si è svolto sabato 25 ottobre, l’Open Day del progetto “M.I.R.A. – Museo Interattivo Ricerca e Accessibilità”, una proposta innovativa promossa e curata dall’Area Didattica Speciale del MArRC, nata per rendere il museo un luogo sempre più aperto, accessibile e inclusivo. L’evento ha coinvolto famiglie, insegnanti, educatori, operatori del settore socioeducativo e giovani visitatori, offrendo un pomeriggio di esplorazione, confronto e partecipazione attorno al tema dell’accessibilità culturale. L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo tra il museo e il mondo della scuola, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra educazione, ricerca e patrimonio.

M.I.R.A ha come obiettivo quello di rafforzare l’identità educativa e sociale del museo, per renderlo luogo di incontro e partecipazione senza barriere attraverso metodologie inclusive, materiali accessibili e pratiche di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA).

Durante l’Open Day sono stati presentati i nuovi laboratori didattici inclusivi, ideati per coniugare storia, creatività e tecnologie innovative, in percorsi che rendono l’esperienza museale partecipata, accessibile e aperta a tutti, con particolare attenzione ai visitatori con bisogni educativi speciali.

“Con il progetto M.I.R.A. il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria compie un passo importante nel suo percorso di apertura e inclusione” – ha dichiarato il direttore Fabrizio Sudano. “Rendere la cultura accessibile a tutti significa costruire un Museo che ascolta, accoglie e dialoga con la comunità, valorizzando le differenze come risorsa e occasione di crescita condivisa”.

Il progetto M.I.R.A. – Museo Interattivo Ricerca e Accessibilità è ideato e coordinato da una direzione organizzativo-gestionale composta dalla sezione dei servizi educativi del MArRC e figure professionali altamente qualificate nel campo dell’educazione, della progettazione culturale e dell’inclusione.

L’Open Day ha rappresentato l’avvio pubblico del progetto, che proseguirà nei prossimi mesi con percorsi laboratoriali, attività di formazione e co-progettazione con scuole, enti educativi e associazioni del territorio, confermando così il ruolo del Museo quale istituzione culturale di riferimento, impegnata nella promozione di una cultura accessibile, partecipata e realmente inclusiva.