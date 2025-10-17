Reggio Calabria, al Cine-Teatro Odeon spettacolo su Pasolini

La notte tra il 1 e il 2 novembre del 1975 viene ucciso all’idroscalo di Ostia, in circostanze ancora in parte misteriose, uno dei più grandi intellettuali italiani di tutti i tempi: Pier Paolo Pasolini. A cinquant’anni esatti dalla sua scomparsa, va in scena al Cine-Teatro Odeon di Reggio Calabria uno spettacolo multimediale dedicato alla sua figura, con recitazione, musica dal vivo, storytelling, live art e animazioni video.

Il racconto della vita e della morte di Pier Paolo Pasolini in una versione inedita e di grande impatto emotivo, prodotto da CAPITOLO 24 e CARTOLINE ROCK, per la regia di Claudio Bagnato. I testi e la narrazione sono di Serena Cara, le musiche di Antonio Barresi e Adolfo Zagari, il canto di Daniela D’Agostino. Con la partecipazione di Sonia Caruso, Mara Sowilo Ferraro e Giuliana Mangiola, e la voce fuori scena di Alessandro Haber. Il Santo Infame – Pier Paolo Pasolini cinquant’anni dopo: uno spettacolo unico a cinquant’anni dalla notte che ha cambiato la storia dell’Italia contemporanea.

Sabato 1 novembre, ore 20.30, Cine Teatro Odeon – Reggio Calabria

I biglietti sono disponibili su Vivaticket (al link: www.vivaticket.com/it/ticket/pierpaolo-pasolini-il-santo-infame/285041?culture=it-it), alla biglietteria del CINE-TEATRO ODEON e presso il Cartoline Club, in via Friuli (Dir.II), 18 – Reggio Calabria.