Reggio Calabria, al Cimitero di Villa San Giuseppe la Santa Messa in ricordo dei defunti

Domenica 2 novembre 2025, alle ore 11.00, presso il Cimitero di Villa San Giuseppe, sarà celebrata la Santa Messa in ricordo dei defunti, officiata da Don Costarella Candeloro Simone. Al termine della celebrazione, intorno alle ore 12.00, in Piazza Umberto I sarà deposta una Corona d’alloro alla lapide in memoria dei Caduti nelle guerre, a cura della Componente Nazionale Sommergibilisti – Area Calabria e dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe. “In questa occasione, la nostra comunità si stringe nel ricordo riconoscente di quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria, e di tutti coloro che non sono più tra noi. Per una piccola realtà come la nostra, il momento del ricordo rappresenta un segno di unità, memoria e gratitudine”, c’è scritto in una nota.

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe “desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Componente Nazionale Sommergibilisti – Area Calabria per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel voler partecipare alla cerimonia, contribuendo a rendere ancora più significativo questo momento di raccoglimento. Un grazie di cuore a Don Costarella Candeloro Simone per la sua costante vicinanza e per la sensibilità con cui accompagna la comunità nei momenti di memoria e preghiera. La cittadinanza è invitata a partecipare”.