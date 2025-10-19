Reggio Calabria, al Cilea arriva lo spettacolo “Dinosauri VIVI”: un mix unico di comicità, tecnologia e messaggi educativi

Il teatro “Cilea” di Reggio Calabria accoglie oggi (con due spettacoli alle ore 16:30 ed alle ore 18:30) un evento davvero straordinario: lo spettacolo “Dinosauri VIVI”, ideato da Flavio Colombaioni, erede di una delle più celebri famiglie circensi italiane. L’evento, reso possibile grazie all’impegno della compagnia “Il Circo di Pinocchio”, promette di incantare grandi e piccini con un mix unico di comicità, tecnologia e messaggi educativi di grande attualità.

Protagonisti assoluti dello spettacolo sono i dinosauri animatronic a grandezza naturale, vere e proprie meraviglie della tecnologia, capaci di camminare, muoversi ed esprimere emozioni come se fossero vivi.