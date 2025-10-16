Reggio Calabria, aggressione al dott. Salvatore Tripodi: la solidarietà dell’ONMIC

“ONMIC provinciale di Reggio Calabria e il suo presidente Giuseppe Martorano esprimono solidarietà al dott. Salvatore Tripodi, vittima di una vile e ingiustificata aggressione mentre svolgeva le sue funzioni presso il centro diagnostico di via Willermin. Ancora una volta vien preso di mira uno stimato professionista, uno di quelli che ha sempre creduto nella propria missione, sempre disponibile, sempre attento alle necessità dei pazienti”. Lo afferma in una nota il Presidente ONMiC della Sede Provinciale di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano.

“Un fatto grave, che solo grazie all’intervento degli altri pazienti non si è trasformato in una tragedia; un episodio di violenza gratuita che si rende ancor più odioso avendo colpito un professionista serio e disponibile. Il SSN è una conquista di questo Paese che garantisce la salute a tutti i cittadini ma dobbiamo anche garantire la sicurezza di chi ogni giorno scende in trincea per assolvere alla propria missione”.