Reggio Calabria abbraccia l’Europa del basket: quando lo sport diventa visione, coraggio e riscatto

Per quattro giorni, dal 16 al 19 ottobre, Reggio Calabria non sarà soltanto la città dello Stretto, ma il cuore pulsante del basket giovanile europeo. La EYBL – European Youth Basketball League, uno dei circuiti internazionali più prestigiosi dedicati ai talenti under 17, approda in riva allo Stretto, portando con sé un’energia nuova, internazionale, fresca. Otto squadre – sei straniere e due italiane – si affronteranno tra il PalaBenvenuti e il PalaCalafiore, trasformando Reggio in un palcoscenico di passione, tecnica e sogni.

Un evento che va oltre la palla a spicchi Chi guarda a questo appuntamento come a una semplice competizione sportiva, sbaglia prospettiva. La tappa EYBL di Reggio Calabria è un messaggio: la dimostrazione concreta che anche nei territori spesso definiti “periferici” o “aridi” di opportunità, possono nascere iniziative anche di respiro internazionale (esempi virtuosi in tal senso provengono dalla BIC – Basket In Carrozzina – Reggio Cal. che ospiterà le Finali di EuroCup 2 con l’arrivo in città di 8 squadre di assoluto prestigio internazionale; e dalla YoniCup estiva di Locri, consueto appuntamento fisso di minibasket con squadre provenienti da tutta Italia, per una 3 giorni di spettacolo, colori, allegria e divertimento).

In un’epoca in cui molte realtà del Sud faticano a trattenere i propri giovani – costretti a inseguire sogni altrove – portare in casa un evento di questa portata significa invertire, anche solo per un attimo, la direzione dello sguardo: non più partire, ma attrarre. Reggio diventa così crocevia di culture, lingue e talenti, un piccolo laboratorio di futuro dove ragazzi provenienti da diversi paesi condividono non solo il campo, ma esperienze di vita, relazioni e valori comuni. E questo, in un tempo segnato da divisioni e chiusure, è già di per sé una vittoria.

La sfida dentro la sfida: logistica, cultura, mentalità Organizzare un evento EYBL non è semplice. Richiede infrastrutture, organizzazione, visione e credibilità. Un applauso a chi ha osato (e ai sognatori) Dietro ogni grande evento ci sono nomi, volti, energie che spesso restano dietro le quinte. Non è facile mettere in piedi un evento di questo livello in una realtà che non ha abituato a gestioni internazionali.

I co-organizzatori e padroni di casa – la Vis Reggio Calabria ed in primis Luigi Di Bernardo, mente e cuore della società reggina da oltre 20 anni – meritano un applauso. Hanno scommesso sul territorio, hanno assunto il rischio logistico, mediatico e soprattutto culturale. Hanno sfidato problemi concreti: spostamenti, accoglienza, gestione impiantistica, rapporti con federazioni e club internazionali, comunicazione. Ma hanno anche sfidato una mentalità, quella che spesso dice “non si può”. E questo è un atto importante, perché lo sport non è solo competizione: è visione, speranza, comunità. Allenatori, dirigenti, volontari, tecnici, famiglie: persone che hanno creduto in un progetto e lo hanno trasformato in realtà in un territorio non sempre abituato a scommettere sull’eccellenza.

Questa iniziativa è una prova di maturità collettiva. Non si tratta solo di “portare il basket internazionale in Calabria”, ma di alzare l’asticella culturale, dimostrando che l’impossibile può diventare routine, se c’è volontà, competenza e spirito di squadra. Ogni dettaglio – dagli arrivi delle squadre straniere alla gestione dei palazzetti, dalla comunicazione alle partnership – racconta un atto di coraggio. Un “atto d’amore” verso il basket e verso una città che ha sempre vissuto di sport e di passione, ma che troppo spesso ha dovuto fare i conti con le proprie fragilità.

Lo sport come leva di rinascita territoriale Lo sport, quando è vissuto nel modo giusto, è molto più che intrattenimento, è educazione, identità, riscatto, bellezza. Iniziative come l’EYBL hanno un effetto moltiplicatore: generano indotto economico, stimolano la riqualificazione delle strutture, mettono in rete associazioni, scuole, famiglie e amministrazioni. Soprattutto, accendono nei giovani la consapevolezza che il talento può nascere ovunque, anche nei luoghi che qualcuno definisce “ai margini”. Guardare i coetanei stranieri giocare, allenarsi, confrontarsi con professionalità e passione diventa una lezione di vita: non esistono confini nel sogno, solo limiti mentali da superare.

Il valore simbolico per Reggio Calabria La città dello Stretto ha una lunga storia di amore e di dolore con lo sport. Ha conosciuto i fasti della Viola in Serie A, i palazzetti gremiti, le partite che profumavano di gloria ma ha anche vissuto fallimenti, delusioni, silenzi ecco perché questa manifestazione assume un valore profondo: è un richiamo alle origini, una scintilla che può riaccendere quella passione sopita, ricordando che Reggio è terra di sport veri, di sudore, di cuore, di resilienza. In un territorio che troppo spesso si racconta per le sue mancanze, l’EYBL rappresenta un racconto alternativo: quello del fare, del credere, dell’“andare oltre”, in un contesto dove “non si fa perché è difficile”, loro hanno scelto di fare proprio perché è difficile.

Quando i giovani salgono sul parquet con la maglia di squadre europee, quando sugli spalti ci sono famiglie e appassionati che applaudono da un piano lontano, quell’istante racconta tante storie: storie di impegno, di sogni, di territori che non vogliono restare nell’ombra. Reggio Calabria sta facendo uno sforzo per dire: noi ci siamo. Non solo a parole, ma con i fatti: con quattro giorni di basket internazionale. Sarà un momento da vivere con orgoglio, con passione, con speranza. E se tutto correrà bene, potrà essere l’inizio di una nuova stagione per lo sport giovanile in città e in Calabria. E questo è il messaggio più potente che l’EYBL lascia alla città: che il futuro appartiene a chi non si accontenta, a chi decide di provare, a chi preferisce sbagliare tentando piuttosto che restare immobile.

Un pallone può cambiare la narrazione di un territorio In fondo, dietro a ogni canestro segnato, a ogni applauso del pubblico, a ogni maglia sudata, c’è qualcosa di più profondo: la voglia di essere visti, riconosciuti, rispettati, lo sport può essere — e deve essere — questo: uno strumento di comunità e di visione. Reggio Calabria, la società VIS, Luigi Di Bernardo e tutto il suo infaticabile staff, ospitando l’EYBL, non si limita a organizzare un torneo, sta dicendo a sé stessa e al mondo: “Noi non siamo periferia. Noi siamo parte del gioco.” E se quattro giorni di basket riusciranno a trasmettere questa consapevolezza anche solo a un gruppo di ragazzi, allora l’obiettivo sarà già pienamente raggiunto, perchè “se non hai confini in testa, non hai confini intorno”. Voto: 10 e lode.