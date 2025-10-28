Reggio Calabria, abbattimento alberi in Via Sbarre Inferiori? Le precisazioni di ATERP e il ruolo del Comune

In merito alle recenti notizie apparse sulla stampa locale riguardanti l’ordinanza comunale che impone l’abbattimento urgente di alcuni alberi pericolanti in Via Sbarre Inferiori, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale Pubblica (ATERP) intende precisare la propria posizione. “A seguito di accurate verifiche documentali e tecniche, le risultanze delle quali, sin dal mese di maggio 2023, sono state trasmesse, con diverse note, alla Polizia Locale ed al Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria, al Sindaco della Città di Reggio Calabria, l’ATERP ribadisce di non avere alcuna titolarità né competenza alcuna sull’area verde in questione atteso che la stessa non risulta appartenere al patrimonio aziendale bensì di proprietà del Comune per come presa in consegna con verbale del 9 gennaio 1962″ si legge.

“L’area in oggetto, infatti, rientra tra quelle trasferite al Comune di Reggio Calabria, sin dagli Anni ’60, nell’ambito dei lavori di realizzazione della rete stradale ed urbana a servizio dei complessi residenziali popolari “INA CASA”; trasferimento che ha comportato il pieno subentro del Comune nella gestione, sicurezza e manutenzione delle aree interessate. Ad ogni modo, come sempre, ATERP Calabria resta disponibile ad ogni forma di collaborazione istituzionale volta a garantire la sicurezza pubblica; ribadisce, tuttavia, la necessità che ciascun Ente operi nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità”.