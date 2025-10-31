Reggio Calabria, a Santa Cristina d’Aspromonte visite senologiche gratuite

L’associazione “Salute Donna OdV” Sezione di Reggio Calabria, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Santa Cristina d’Aspromonte, giorno 25 Ottobre presso il Palazzo Comunale in Piazza della Repubblica ha organizzato delle visite senologiche gratuite aperte a tutte le donne, per la prevenzione del tumore al seno, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e del controllo regolare. Il tumore al seno è il tipo di cancro più comune tra le donne e colpisce una donna su otto nel corso della vita. Tuttavia, la diagnosi precoce e le tecniche avanzate di screening possono fare una differenza significativa, aumentando le possibilità di guarigione e riducendo l’impatto delle cure.

Obiettivo

Una manifestazione fortemente voluta dalla responsabile di “Salute Donna OdV” dott.ssa Angela Vigoroso, con l’obiettivo di offrire a tutte le donne un’opportunità concreta per dedicare uno spazio alla propria salute. Una giornata accolta con entusiasmo e partecipazione da tante donne che dalle ore 8:00 del mattino si sono avvicinate all’Ambulatorio per le visite senologiche effettuate dalla Dott.ssa Mariagiovanna Notarangelo, Dirigente medico presso Uoc di Chirurgia generale e d’urgenza, Breast Unit, G.O.M. Reggio Calabria, aiutata dalla Case Manager della stessa Breast Unit, Dott.ssa Antonella Sapone.

Nel corso della giornata sono intervenuti il Vicesindaco Francesca Alessio, l’Amministrativo Pasqualino Epifanio del Comune di Santa Cristina d’Aspromonte, ha collaborato la volontaria comitato C.R.I. Maria Parisi. L’Amministrazione, guidata dal Sindaco Salvatore Papalia, intende organizzare ulteriori giornate di prevenzione, riconoscendo l’importanza di tali iniziative per la tutela del benessere e della salute fisica, psicologica dei cittadini.

L’evento si è svolto in un clima di grande collaborazione e di vivo entusiasmo e coinvolgimento delle pazienti. La Dott.ssa Vigoroso ringrazia “sentitamente le Istituzioni, i Medici, il Personale sanitario, la volontaria CRI e tutti i Volontari che hanno reso possibile questa splendida giornata di prevenzione”.