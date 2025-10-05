Reggio Calabria, 7 commercianti vendevano cibo in condizioni igieniche irregolari: multe per 20 mila euro. Daspo ad un clochard che occupava il Lungomare | DETTAGLI

È continua ed incessante l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria contro l’abusivismo commerciale. Nelle ultime 72 ore 7 commercianti sono stati stati sanzionati per un importo complessivo di oltre 20.000,00 euro. Tra loro tre soggetti che esponevano marce alimentare per la vendita a diretto contatto col suolo stradale tra polvere e sporcizia di vario genere.

Le attività del Corpo hanno consentito anche di effettuare tre sequestri di merce alimentare posta in vendita abusivamente e priva del certificato di tracciabilità. Sequestrate anche delle derrate pronte ad essere cotte con fiamme libere in assenza di qualsiasi tutela igienico sanitaria. Nell’ambito dei predetti servizi sono stati anche comminati due daspo urbani ( ordini di allontanamento) ad un venditore ambulante abusivo in area centro storico e ad un clochard che aveva occupato un’area sul lungomare. Le attività continueranno nei giorni a seguire alche con l’ausilio del servizio igiene ed alimenti dell’Asp. Le derrate alimentari sottoposta a sequestro sono state distrutte.