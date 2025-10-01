Reggio Calabria, 125 Allievi Carabinieri ricevono la Cresima alla Scuola “Lorenzo Gennari”

125 Allievi del 144° Corso “Lorenzo Gennari” della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria hanno ricevuto ieri, nel corso di una suggestiva quanto partecipata funzione, il sacramento della Confermazione. A celebrare il rito è stato l’Ordinario Militare per l’Italia, S.E. Mons. Gian Franco Saba, che per la prima volta ha fatto visita all’Istituto reggino, dopo il suo insediamento a capo dell’Ordinariato Militare nell’aprile di quest’anno. Presenti nell’aula magna della Scuola, oltre ai cresimandi, i loro padrini e madrine, e i numerosi amici e familiari giunti per festeggiare con loro, oltre agli Ufficiali e Sottufficiali istruttori e al Cappellano Militare, Don Aldo Ripepi.

Nel corso dell’omelia Mons. Gian Franco Saba ha condiviso con i partecipanti alla Santa Messa molte, profonde riflessioni sul senso della Confermazione e sul ruolo dei Carabinieri, celebrando una funzione che ha vissuto grandi emozioni nel momento in cui, i giovani Allievi Carabinieri si sono accostati al Celebrante per ricevere il sacramento, insieme ai loro padrini e madrine, alcuni militari già in servizio, altri scelti tra i loro stessi colleghi di corso.

Al termine della celebrazione, accompagnata dal Coro della Scuola Allievi, il Colonnello Enrico Pigozzo, Comandante dell’Istituto dell’Arma, ha inteso rivolgere un breve saluto ed un sincero ringraziamento all’Ordinario Militare per la sua importante presenza alla funzione e per le sue parole affettuose, di sprono e incoraggiamento, poi esprimendo un vivo augurio a tutti i cresimati e ai loro familiari. A seguire, un breve momento informale, in cui, tra foto ricordo e scambio di auguri, i giovani Allievi Carabinieri hanno potuto festeggiare la speciale giornata vissuta insieme.