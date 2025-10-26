Reggio Calabria, 11 anni di belle parole: Falcomatà “festeggia” l’anniversario da Sindaco con il solito discorso intriso di retorica

La solita retorica. D’altronde, è stata protagonista in questi 11 anni. 11 anni esatti. Sì, perché oggi, 26 ottobre 2025, Giuseppe Falcomata “festeggia” gli 11 anni da Sindaco di Reggio Calabria. Utilizzando – un classico – la solita retorica. Quella “dell’amore incondizionato verso la sua città”, così come affermato nell’ultimo appuntamento pre elettorale di Piazza De Nava di qualche settimana fa. Un’amore incondizionato che però non si è tradotto nei fatti, in questi 11 anni. Lo dimostra la “disamministrazione”, l’abbandono, il degrado, le incompiute, le scelte importanti (tutte sbagliate) e – per ultimo – la scelta di “scappare dalla città” (usando le parole di Cannizzaro), proprio quella che dice di amare, per “un posto al sole” in Consiglio Regionale, che oggi resta in bilico.

Così ha scritto Falcomatà sui social: “Il 26 ottobre 2014 venivo eletto per la prima volta sindaco di Reggio. Sono passati esattamente undici anni da allora. A me sembra ieri, ma a guardare questa foto gli anni si vedono tutti. Sono cambiato tanto in questi anni. Nel corpo e nell’anima. È cambiato il mio viso, è cambiato il mio corpo, è cambiato il modo di rapportarmi con voi. L’unica cosa che non è cambiata è che non cambierà mai è il mio amore incondizionato per questa città. Perché come dice la canzone, ovunque sei, se mi cercherai, sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. Buona domenica Reggio”.