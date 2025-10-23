Reggio Calabia, ritorna il “Protocollo Salute” con gli sconti per i calabresi che traghettano in Sicilia per curarsi

La Città Metropolitana di Reggio Calabria annuncia la riattivazione del “Protocollo Salute”, il servizio a tariffa agevolata per l’attraversamento dello Stretto. Il servizio sarà nuovamente operativo a partire da lunedì 27 ottobre, con partenze dalla banchina di Reggio Calabria. La sospensione temporanea del servizio, precedentemente comunicata, si conclude grazie all’impegno e alla rapida risoluzione delle problematiche tecniche e logistiche che ne avevano causato l’interruzione.

La soddisfazione di Falcomatà

Il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha espresso un ringraziamento all’Amministratore Delegato di Bluferries, Ingegner Giuseppe Sciumè, e a tutti i dipendenti di Bluferries “per la straordinaria professionalità, la sensibilità dimostrata e la celere collaborazione che hanno permesso di riattivare un protocollo vitale per la salute e la mobilità dei cittadini”.

“Da anni portiamo avanti con determinazione questo importante protocollo”

“Da anni ormai – ha affermato il sindaco metropolitano – portiamo avanti con determinazione questo importante protocollo, grazie alla disponibilità di Bluferries, che ci teniamo a ringraziare, che va incontro a chi ha la necessità di spostarsi sullo Stretto per motivi sanitari. Tanti cittadini sul nostro territorio purtroppo sono costretti ad accedere alle strutture sanitarie siciliane per curarsi. Riteniamo quindi importante, in questo senso, che le istituzioni territoriali provino ad affiancare questi pazienti, dando anche un sollievo economico, tentando di alleviare le difficoltà di chi si trova in questa condizione. Siamo convinti che le cure mediche siano un diritto universale che andrebbe sempre garantito sul proprio territorio – ha aggiunto Falcomatà – se ciò non avviene, anche per inefficienze del sistema sanitario, nonostante il grande lavoro dei nostri medici e degli operatori sanitari, crediamo sia importante dare un sostegno concreto, attraverso questo protocollo, a chi si trova in difficoltà”.

Servizio essenziale

Il “Protocollo Salute” rappresenta un servizio essenziale e di grande importanza sociale per la comunità locale e per i numerosi pendolari che, per motivi sanitari, necessitano di spostarsi tra le due sponde dello Stretto con tariffe agevolate.

Gli utenti interessati possono consultare i canali ufficiali per i dettagli sugli orari e le modalità di accesso al servizio: https://www.cittametropolitana.rc.it/pagina175267_traghettamento-con-tariffa-agevolataprotocollo-salute.html/.