Reggio Bic pronta all’esordio, Cugliadro: “squadra più fisica, vogliamo crescere ancora”

L’attesa è finita: la Reggio Bic è pronta a tornare in campo per una nuova stagione ricca di sfide e ambizioni. A pochi giorni dall’inizio del campionato, coach Antonio Cugliandro traccia il quadro di quello che sarà l’anno sportivo della squadra reggina, tra campionato e la prestigiosa Eurocup 2, che ad aprile vivrà le finali proprio nella città dello Stretto. “È una nuova stagione – spiega Cugliandro – quindi nuove energie, nuovi obiettivi e anche nuovi giocatori. Abbiamo cambiato sei decimi del roster, perciò si riparte da capo per creare l’amalgama giusta e trasmettere ai ragazzi la mia idea di gioco. L’obiettivo iniziale è comprendere i concetti essenziali su cui vogliamo costruire il nostro modo di stare in campo“.

Una squadra nuova, dunque, ma con la stessa voglia di stupire.

“Saremo più fisici rispetto all’anno scorso – continua il tecnico – anche se dovremo fare a meno di Sod, il tiratore thailandese che ci ha dato tanto nella passata stagione. Cambieremo qualcosa nel nostro gioco, ma il gruppo è competitivo e vogliamo restare nei piani alti della classifica“.

Un campionato di livello e un’Eurocup da onorare

Dopo la salvezza tranquilla della scorsa stagione, l’obiettivo resta lo stesso: continuità, solidità e la capacità di giocarsela fino in fondo contro chiunque. “Anche quest’anno puntiamo a una salvezza serena – sottolinea Cugliandro – ma per riuscirci dovremo affrontare un campionato di altissimo livello, dove ogni partita sarà una storia a sé e nessun risultato scontato. L’anno scorso abbiamo vinto molte gare punto a punto grazie a lucidità e determinazione: serviranno le stesse qualità“.

E mentre l’Eurocup si avvicina, la concentrazione resta tutta sul campionato. “L’Eurocup sarà ad aprile, quindi tutto ciò che porteremo lì sarà frutto del lavoro che facciamo adesso. Siamo orgogliosi di ospitare le finali di Eurocup 2 a Reggio Calabria, ma dobbiamo costruire il nostro percorso giorno dopo giorno“.

Dieci anni di Reggio Bic: una realtà giovane ma ambiziosa

Il 2025 sarà anche l’anno del decimo anniversario del club, un traguardo che riempie di orgoglio l’ambiente. “Siamo un club giovane, con un budget limitato rispetto ad altre realtà – ammette Cugliandro – ma il nostro punto di forza è la passione. L’anno scorso siamo stati una sorpresa, e cercheremo di esserlo anche quest’anno. Ripetersi è difficile, migliorarsi ancora di più, ma è questo lo spirito di ogni sportivo“.

La Reggio Bic è dunque pronta a ripartire, con entusiasmo e determinazione, nel segno della crescita e della continuità. Una squadra più fisica, un gruppo rinnovato, e la consapevolezza di rappresentare un progetto che, in dieci anni, ha saputo conquistare il rispetto di tutti.

“Vogliamo arrivare più in alto possibile – conclude coach Cugliandro – ma senza pressioni. La serenità è la nostra forza, e vogliamo mantenerla anche in questa stagione“.