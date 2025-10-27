Reggio Bic, il 30 ottobre la presentazione della stagione 2025-2026

Giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 10:30, presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sportiva della Reggio BIC. Nel corso dell’incontro sarà presentata ufficialmente la stagione sportiva 2025-2026, insieme al roster che affronterà il nuovo campionato. L’appuntamento rappresenta un momento importante per illustrare obiettivi, novità e prospettive del club in vista della nuova annata agonistica.
La società auspica una partecipazione numerosa da parte di tutti coloro che seguono con passione le attività della Reggio Bic, sottolineando l’importanza del sostegno del pubblico e delle istituzioni per una stagione che si preannuncia ricca di entusiasmo e impegno.