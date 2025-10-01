Reggio Bic: 3 new entry nello staff | NOMI e DETTAGLI

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic si prepara a vivere una nuova stagione di basket in carrozzina con importanti novità nello staff societario. Tre nuovi ingressi rafforzano la struttura del club reggino, storica realtà sportiva calabrese, con l’obiettivo di coniugare professionalità, entusiasmo e spirito di squadra.

Tania Placanica nuovo addetto agli arbitri

La società ha ufficializzato il cambio di ruolo nell’incarico di addetto agli arbitri: sarà Tania Placanica a subentrare a Piero Carisì, al quale il club ha rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nell’ultima stagione. Con emozione, Placanica ha raccontato il percorso che l’ha portata ad avvicinarsi al basket in carrozzina: “può una passione nascere dalla curiosità di vedere cosa accende l’entusiasmo negli occhi di tua figlia che ha assistito a una partita di basket in carrozzina? Ebbene sì! È così che mi accosto a quello che oggi definisco ‘fantastico Mondo’ del basket in carrozzina: per curiosità. E che scoperta! (…) In questa nuova stagione mi onoro di far parte attivamente di questa meravigliosa famiglia che è la Reggio Bic”. La sua nomina conferma la volontà della Reggio Bic di coinvolgere persone motivate e legate ai valori dello sport.

Irene Gatto fisioterapista della squadra

Novità anche nello staff sanitario: la professionista Irene Gatto entra ufficialmente nel team come nuova fisioterapista. “Per me è un onore poter entrare a far parte di questa squadra e di questo progetto, come fisioterapista ma soprattutto come persona che crede nello sport come strumento di forza, inclusione e crescita. Non vedo l’ora di mettere le mie competenze al servizio del gruppo e condividere insieme passione, impegno ed emozioni”, ha dichiarato. Un innesto che darà ulteriore supporto agli atleti, garantendo preparazione e attenzione al benessere fisico.

Paola Placanica responsabile grafica e web

A completare il quadro dei nuovi arrivi è Paola Placanica, che assumerà il ruolo di responsabile grafica e web management. “Sono felice ed orgogliosa di entrare a far parte del team Reggio Bic. Per me è un’opportunità speciale per crescere, mettermi in gioco e condividere la mia passione con una realtà che sento già come casa”, ha affermato. Con lei, il club punta a rafforzare la propria immagine digitale e la comunicazione con tifosi e sostenitori, aspetti sempre più cruciali nello sport moderno.

Un progetto che cresce

Gli ingressi di Tania Placanica, Irene Gatto e Paola Placanica segnano un passo importante nella crescita organizzativa della Farmacia Pellicanò Reggio Bic. La società, sostenuta dallo storico sponsor Farmacia Pellicanò, si conferma una realtà che unisce sport e non solo, ribadendo il suo motto: nulla è impossibile