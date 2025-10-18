Reggina-Vigor Lamezia, i convocati di Trocini

Sono 22 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per la 8ª giornata di campionato tra Reggina e Vigor Lamezia. Assenti ovviamente Montalto e Ragusa, il primo squalificato e il secondo infortunato, mentre non figurano neanche i vari Zenuni e Rosario Girasole.
Di seguito l’elenco completo:
- Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro,
- Difensori: Adejo, Blondett, Fomete, Gatto, D. Girasole, Lanzillotta, Palumbo
- Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria
- Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Grillo, Pellicanò, Rizzo