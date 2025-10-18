Reggina-Vigor Lamezia, i convocati di Trocini

Sono 22 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per la 8ª giornata di campionato tra Reggina e Vigor Lamezia. Assenti ovviamente Montalto e Ragusa, il primo squalificato e il secondo infortunato, mentre non figurano neanche i vari Zenuni e Rosario Girasole.

Di seguito l’elenco completo: