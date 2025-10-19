Reggina-Vigor Lamezia, continua la contestazione degli ultrà: “Ballarino devi vendere”. E quel “gemellaggio” sui cori a Saladini…

Gli ultrà sono tornati a criticare apertamente il patron della Reggina all'inizio della sfida contro la Vigor Lamezia: "Ballarino devi vendere" è il coro più gettonato

Tifosi Curva Sud e Ballarino
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Antonino Ballarino contestato al Granillo. Ormai è quasi un’abitudine. Escludendo il match contro il Ragusa, gli ultrà sono tornati a criticare apertamente il patron della Reggina all’inizio della sfida contro la Vigor Lamezia: “Ballarino devi vendere” è il coro più gettonato, sulla falsariga di quanto accaduto contro la Gelbison. Il clima, questa volta, è decisamente meno teso di quel mercoledì sera di qualche settimana fa. Nessuna “frangia” interna tra settori allo stadio, anche perché la sconfitta nel derby contro il Messina – e le parole successive in conferenza – questa volta hanno messo d’accordo un po’ tutti.

E hanno messo d’accordo anche i tifosi di casa con quelli ospiti, al grido di “Saladini uomo di m…”. Al fischio d’inizio, infatti, Curva Sud e settore ospiti occupato dai tifosi della Vigor Lamezia si sono uniti in un unico coro, quello nei confronti dell’ex patron, responsabile della “cancellazione” di entrambe le storiche società.

Ultimi approfondimenti di Sport