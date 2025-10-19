Reggina-Vigor Lamezia, continua la contestazione degli ultrà: “Ballarino devi vendere”. E quel “gemellaggio” sui cori a Saladini…

Antonino Ballarino contestato al Granillo. Ormai è quasi un’abitudine. Escludendo il match contro il Ragusa, gli ultrà sono tornati a criticare apertamente il patron della Reggina all’inizio della sfida contro la Vigor Lamezia: “Ballarino devi vendere” è il coro più gettonato, sulla falsariga di quanto accaduto contro la Gelbison. Il clima, questa volta, è decisamente meno teso di quel mercoledì sera di qualche settimana fa. Nessuna “frangia” interna tra settori allo stadio, anche perché la sconfitta nel derby contro il Messina – e le parole successive in conferenza – questa volta hanno messo d’accordo un po’ tutti.

E hanno messo d’accordo anche i tifosi di casa con quelli ospiti, al grido di “Saladini uomo di m…”. Al fischio d’inizio, infatti, Curva Sud e settore ospiti occupato dai tifosi della Vigor Lamezia si sono uniti in un unico coro, quello nei confronti dell’ex patron, responsabile della “cancellazione” di entrambe le storiche società.