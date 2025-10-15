Reggina-Vigor Lamezia, attiva la prevendita: i prezzi

“AS Reggina 1914 comunica che è attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Vigor Lamezia, in programma domenica 19 ottobre alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie D girone I”. Così in una nota il club amaranto comunica l’avvio della prevendita della sfida tra gli amaranto e la Vigor Lamezia, fresca di nuovo allenatore, Mancini.

I prezzi

Questi i prezzi:

CURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA LATERALE € 20 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA LATERALE UNDER 14 € 13,50 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA CENTRALE € 30 + diritti di prevendita Vivaticket

VIP € 40 + diritti di prevendita Vivaticket

“Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line. I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari:

dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.

Domenica mattina dalle ore 11 alle 13

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

SETTORE OSPITI

Biglietto unico € 10 + diritti di prevendita Vivaticket. Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della gara”.