Reggina, Torrisi euforico: “ho un gruppo spettacolare, è la vittoria del cuore”

Ancora molto lavoro da fare, per Alfio Torrisi. Alla sua prima in panchina con la Reggina, è arrivata la vittoria, la prima esterna stagionale, ma con una prestazione bruttissima, al pari delle altre. A fine gara, il tecnico si è lasciato andare a una esultanza liberatoria, forse anche esagerata. “Conosco questo girone, questo campo e quindi le insidie” ha detto il tecnico a Radio Febea. “Ai ragazzi ho detto che bisognava iniziare dalle fondamenta, è la vittoria loro, del cuore, con l’elmetto. Oggi avrebbero vinto anche senza di me”. Torrisi esalta anche un gruppo che finora ha mostrato poco: “è un gruppo spettacolare. In panchina mi sono mosso tantissimo, lo faccio anche in settimana. Sicuramente – aggiunge – c’è da lavorare, perché questa partita bisogna chiuderla, e bisogna recuperare la forma fisica”.