Reggina, Ripepi: “dopo tre anni di giostra, Ballarino venda a 1 euro. Il responsabile però è un altro e si deve dimettere”

Il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi è tornato a parlare di Reggina dopo l’ennesima umiliazione, ovvero la sconfitta interna contro la Vigor Lamezia. “I primi responsabili di questa tragedia sportiva sono Giuseppe Falcomatà e Paolo Brunetti, che si deve ancora prendere le responsabilità che avevo detto. Quando ha litigato con un tifoso a fine partita ha detto che ci ha messo la faccia. Bene, allora che si dimetta, ma ora, non dopo. Ha fatto la scelta con gli amici suoi di partito, di Italia Viva, con Califano, perché non volevano ingerenze politiche. Gli ultras se ne sono accorti e tutti coloro che hanno giurato fedeltà a questa società andrebbero rimborsati. Anche se dovessimo vincere miracolosamente il campionato, l’ho già detto e lo ripeto, non cambia niente. La proprietà è in mano agli sponsor, che sono più ricchi della stessa proprietà. La società è debole in ogni settore, economicamente e anche quando parla, perché Ballarino quando parla fa danni”.

“Aspettiamo che Brunetti si dimetta e che Ballarino se ne vada gratuitamente, rimborsando i tifosi. Che dica: la vendo a 1 euro. Se la nostra società viene liberata da questo giogo, diventa appetibile. Ci devono dire, dal Comune, cosa e quanto questa società ha speso. Nel business plan era prevista la presenza di un componente dell’Amministrazione nel CdA della società. Ultrà e tifosi, non vi fate intimorire da nessuno. Dobbiamo liberare la nostra squadra, che è in ostaggio. Ballarino si è fatto tre anni di giostra, ma ora basta”.