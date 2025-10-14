Reggina, Ripepi: “Ballarino difende Trocini perché vuole risparmiare, se sale in C non ha i soldi per iscriversi”

“La Reggina è un patrimonio molto importante per la nostra città e tutti quanti ci identifichiamo. La nostra squadra, nonostante tutto, potrebbe vincere il campionato, perché il nostro girone è scarsissimo, lo dicono gli addetti ai lavori. Trocini è l’ultimo dei responsabili e quest’anno la squadra è diversa dello scorso anno. Tanti tifosi hanno protestato perché la società era ferma sul mercato, ma se anche dovessimo in Serie C questi non hanno i soldi per iscriversi“. Così il Consigliere Comunale Massimo Ripepi interviene sui social, in una diretta, tornando a parlare di Reggina, dopo il caos successivo alla sconfitta nel derby dello Stretto.

“I giocatori, soprattutto quelli di Reggio Calabria, a Ballarino hanno salvato il culo, eppure lui se l’è presa con loro. Deve essere Ballarino a prendersi le responsabilità, la verità è che vuole risparmiare su tutto. La scala delle responsabilità? Trocini è una brava persona, Ballarino lo difende perché non vuole spendere soldi e per questo non lo hanno esonerato. Ci sono tanti soggetti che non vogliono il bene della squadra. Gli ultras hanno ragione, dobbiamo difendere la nostra squadra”.